Liverpool yeni teknik direktörünü duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan açıklamada:
"Arne Slot'un kulübün yeni baş antrenörü olma konusunda anlaşmaya vardığını ve çalışma iznine tabi olarak 1 Haziran 2024'te resmi olarak göreve başladığını duyurabiliriz." denildi.
Liverpool, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Arne Slot ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.