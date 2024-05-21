Tekkeköy Belediyesi'nde yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Tekkeköy Belediyesi'nde çıktı. Tekkeköy Belediyesi'nde, evrak arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynaklarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Belediye görevlilerince yapılan ihbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayı duyan belediye çalışanları da bölgeye geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.