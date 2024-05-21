37’nci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 37’nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.
Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 4 maç şu şekilde;
İstanbulspor - Sivasspor
Beşiktaş - Hatayspor
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
Kayserispor - Konyaspor
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ VAR KAYDI
Beşiktaş’ın sahasında Hatayspor’u konuk ettiği mücadelenin 90+5’inci dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi ortasını yaptı. Mustafa Hekimoğlu’nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.
Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Cihan penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?
CİHAN AYDIN: Sahada inceleme mi? Tamam.
CİHAN AYDIN: Gustavo geldim.
VAR: Cihan, temas noktası burası tamam mı?
CİHAN AYDIN: Temas noktası, tamam.
VAR: Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı?
CİHAN AYDIN: Tamam.
VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?
CİHAN AYDIN: Tamam, gördüm. Bir kez daha lütfen. 2 numara…
VAR: 2 numara, doğru.
CİHAN AYDIN: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?
VAR: Doğru.
CİHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.