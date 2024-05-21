Avcılar'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı. Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Avcılar'daki bir lisede öğrenci olan M.Ç., verdiği ilk ifadede bıçağın U.A.'ya ait olduğunu, kendisine saldırıp yaralayınca bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.