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Çankırı'da kaza: otomobilin sürücüsü muhtar öldü

Çankırı'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Satılmış Karakaş (63), hayatını kaybetti.

Çankırı'da kaza: otomobilin sürücüsü muhtar öldü mask
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Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Çankırı karayolu İnandıkköyü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Satılmış Karakaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karakaş'ın cenazesi, kaza yerinde incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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21 May 2024 - 01:01 DHA Çankiri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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