Çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralandı

Olay, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yıldızdere mevkisinde meydana geldi. Ot toplamak için dağlık bölgeye çıkan Gülizar Kaya, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Beraberindeki akrabalarının haber vermesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler debisi yükselen Zap Deresini geçemeyince, Oğul köyü üzerinden dağlık bölgeye ulaşmaya çalıştı. Kanaması olan yaralı kadının dik kayalıklarda bulunması nedeniyle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından havalanan helikopter, dağın karşısındaki yüksek kesimlere çıkan askerlerin yön vermesiyle bölgeye indi. Kayalık olmasına rağmen bölgeye başarılı iniş gerçekleştiren komandolar, Kaya'yı helikopterle Fatih Kışlasına getirdi. Buradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.