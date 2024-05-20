- Dünya

Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 1 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi mask

Uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle Türkiye'de 1 gün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında:

"Türkiye  olarak İran halkının yanındayız. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan ettik."

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20 May 2024 - 20:36 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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