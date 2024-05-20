Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi sebebiyle Türkiye'de 1 gün ulusal yas ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında:
"Türkiye olarak İran halkının yanındayız. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan ettik."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.