Dilan Polat'ın kızı ne söyledi?

Geçen sene güzellik merkezi kurşunlanan Banu Parlak, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklardan şikayetçi olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda görülen davada çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Banu Parlak şikayetini geri çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat çiftinin ailesiyle görüştüğünü ve davadan geri adım attığını belirten Banu Parlak, şu ifadeleri kullandı: "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık. Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum, avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direk şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum durumu detaylı olarak dinledim Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı benim dosyamda verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır tutukluluklarının sebebi asla ben olmadım."