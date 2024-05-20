Erdoğan'dan Ermenistan yorumu

(Anayasa değişikliği) Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 20 yılda pek çok adım attık. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 anayasasıyla bugüne kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılını, üzülerek söylüyorum ki darbe anayasası ile karşıladık. Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz, mevcut anayasanın Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete ve olgunluğa sahiptir. Türk siyaseti yeni anayasayı görüşerek darbe anayasasıyla yüzleşmelidir.