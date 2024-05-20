(Anayasa değişikliği) Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 20 yılda pek çok adım attık. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 anayasasıyla bugüne kadar geldik. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılını, üzülerek söylüyorum ki darbe anayasası ile karşıladık. Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz, mevcut anayasanın Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete ve olgunluğa sahiptir. Türk siyaseti yeni anayasayı görüşerek darbe anayasasıyla yüzleşmelidir.
- Dünya
Erdoğan'dan Ermenistan yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile yürüttüğü barış görüşmelerini takip ediyoruz. Son olarak 30 yıl sonrası 4 köyün Azerbaycan'a teslim edilmesini olumlu karşıladık.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.