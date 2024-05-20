- Yaşam

SoloTürk Giresun'da nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Giresun semalarında nefes kesen bir gösteri düzenlendi.

SoloTürk Giresun'da nefes kesti mask
SoloTürk Giresun'da nefes kesti
SoloTürk Giresun'da nefes kesti
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Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Parkı dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

# solotürk, Giresun, Türk Hava Kuvvetleri

20 May 2024 - 19:41 DHA Giresun- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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