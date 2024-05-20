Bolat ve Diallo görüştü

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ziyarette bulunan Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ile yaptığımız görüşmede ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizdeki gündem konularını istişare ettik. Görüşmemizde, 500 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışma hedefimizi teyit ederken, Mali'nin öncelikli gördüğü tekstil ve gıda işleme sektörlerinde yatırım imkanları ve ülkemiz firmalarının Mali piyasasına yönlendirilmesi konularını ele aldık, Mali'deki müteahhitlik projelerinde ülkemiz firmalarının alabilecekleri rol üzerinde durduk. Ülkemizin son 20 yılda Afrika'da artan yatırım ve ticareti paralelinde, Mali'ye daha fazla yatırım yapılması, bu kapsamda özel sektörümüzün ziyaretlerle, önümüzdeki dönemde Bamako'daki fırsatları ele almasını gündemimize aldık" dedi.