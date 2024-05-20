Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında dün oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından karma alanda, soyunma odası koridorlarında ve saha içerisinde birçok olay yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyerek yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un camiaları birbirine düşürmek için hareket ettiğini söyleyen Özbek, "Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar, Türk spor kamuoyunun önünde cereyan etti. Bu olaylara sebebiyet veren baş ahlaksız ve yancıları ve onlara çanak tutan görevlileriyle alakalı gerekli suç duyurularını yaptık. Biz, bu boş kabadayılıklarla geçen sene mücadele ettik, yine ederiz. Ali Koç'un sene başından beri yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor ve kimse bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam statta olmayan Ali Koç, trafik durdurularak polis eşliğinde sahanın önüne gelmiş ve sahaya alınmıştır. Hepsi de kamera kayıtlarında tek tek var. Yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler, ailelerine küfür etmeler… Sonra da kameraların karşısına geçip yapılan hadsiz konuşmalar. Bugün buradan size söylüyorum Ali Koç, tüm bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu görecek. Camiaları birbirine düşürmek için son 6 ayda yapılanları hatırlayın ve bu projenin ne anlama geldiğini tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Şunu da bil ki, bütün bu yaptıkların bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarlarımıza ve üyelerimize; Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluklardan kıymetli değildir" dedi.

Seçim için yaptıkları toplantıları durduklarını söyleyen Özbek, "Gördüğünüz gibi hep bir aradayız. Oyuncu kardeşlerimizin ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin, iyilik kazanacak ve biz şampiyon olacağız" diye şeklinde konuştu.

Kamera kayıtlarında her şeyin açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Özbek, 24'üncü şampiyonluğa konsantre olduklarının altını çizerek, "Bu maçın nasıl bir maç olacağı belliydi. Stadı korumakla görevli olan arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort oluyor, stada giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın, orada her şey var. Galatasaray, bu şampiyonluğu önceliğe almıştır. 24'üncü şampiyonluğumuz olacak. 25 ve 26'yı da önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SAHTE KABADAYILIK DEĞİL DE NEDİR?"

Ali Koç'un yaptığını sahte kabadayılık olarak nitelendiren Özbek, "Yapabilecekleri tek şey bu, ellerinden gelen bu. Bahsettiğiniz oyuncu (Mert Hakan), oyunun başından beri yapabileceği tek şey buydu. Kaos yaratmak, olayı futbolun dışına taşımak… Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok. Bizim camiamızı temsilen duruşumuzu size aktarmamız gerekiyor. Burası Galatasaray'a ait bir stat. Belli bir süreliğine TFF'ye devredilir. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Bu federasyonun görev süresi bittikten sonra orası Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun haneye tecavüz eder gibi. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasında böyle bir işe girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir?" açıklamasında bulundu.

"BU GİDİŞ İYİ BİR GİDİŞ DEĞİL"

Huzura ve birliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde olduklarını vurgulayan Başkan Özbek şöyle konuştu:

"Ali Çelikkıran, stadın bakımından sorumlu bir arkadaş. 7-8 kişi üzerine yüklenmiş. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Bunu kimse futbolla izah edemez. Futbol camiaları ilgilendirir. Bu sokak kabadayılığı öyle bir şeydir ki önüne geçilemez. Ben bugün Emniyet Müdürüne, sayın Valime ve değerli savcılara sesleniyorum, bu gidiş iyi bir gidiş değil. Riyad'tan beri olanları analiz edin. Hep bir provokasyon. Huzura, birlikteliğe en ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu yapılanlar çok iyi analiz edilmeli."

"YETİŞSE MİYDİM İYİYDİ YOKSA O GİTTİKTEN SONRA GELMEM Mİ İYİYDİ, TARTIŞILIR"

Maç bittikten kısa bir süre sonra stattan ayrıldığını ancak olayları düşününce geri döndüğünü belirten Dursun Özbek, "Maç bittikten sonra hocamız basın toplantısına çıkacaktı, onun yanında biraz durdum. Ailemde vardı. Daha sonra stattan ayrılmak istedim. Yola çıktığımızda da haber geldi. Dönüp gelene kadar Ali Koç burayı terk etmişti. Yetişse miydim iyiydi yoksa o gittikten sonra gelmem mi iyiydi, tartışılır. Kimin aklına gelir ki, bir grup yanında silahlı korumalarla stadı basacak? Güvenliği sağlamak için orada birkaç arkadaş kalmış. Bundan sonra herkes stadını korumak için koruma ordusu mu oluşturmalı?" dedi.

"BUNU BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİ OLARAK ANLATACAKSIN BELKİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ortaya koyduğu tarzın kendilerine göre olmadığını belirten Özbek, iki camia arasındaki gerilimin bitmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu beklenen, olması gerek husus. Ben Galatasaraylı Dursun Özbek olarak idealim bu. Bu fikre kimse öyle olmasın diyemez. Türkiye'de 6 aydır olanları inceleyin. Eskiden maçları beraber seyrederdik. Bugün geldiğimiz duruma bakın. Adam silahlı korumalarla geliyor, statta kimse kalmamış. Başka bir amacın varsa en kolay manipüle edilecek durum, bu camiaları birbirine düşürmek. Bu insanla nasıl konuşulur? Onun istediği tarz, bizim tarzımız değil. Onun için buluşamıyoruz. Onun için iyi ki ben orada değildim dedim. Benim de korumalarım var. Bunlar karşı karşıya gelecek, al sana bir sürü olay. Bu mu olacaktı? Seçime gideceksin, bunu bir kahramanlık hikayesi olarak anlatacaksın belki. Türkiye'nin huzurunu, beraberliğini düşünen adam bunu yapar mı? Boş bir statta sahte kabadayılık kolay. Gelir kabadayılık yapar, çıkar gidersin. Eğer şu kadar yüreğin varsa mekanın sahibi oradayken gelip bunu yapman lazım" diye konuştu.

Fenerbahçe camiasının Erden Timur ile ilgili söylemlerinin hatırlatılması üzerine ise Özbek, "Erden Timur düşmanlığı şuradan geliyor. O kadar başarılı 2 sene geçirdik ki. Galatasaray'ın finansal yapısından endişeleri var. Bunu sadece biz söylemiyoruz. İlgili banka kuruluşlarına sorun, onlar da söylüyorlar. Fitneyi araya sokup birlikteliği dağıtma çabasındalar" açıklamasında bulundu.

Federasyonda yaptıkları bir toplantıda yaşanılan bir olayı anlatan Özbek, "Federasyonda bir olay yaşadık. İronik şekliyle anlatacağım. Bir toplantıdayız. Erden benim yanımda oturuyordu. 20 tane kulüp başkanı var, federasyon yetkilileri var. Bir olay oldu, niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı ve Erden'e 'Ben seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, senin ticari hayatını bitireceğim" dedi. Ben de kalktım, 'Ne diyorsun sen ya, sen kimsin, haddini bil otur aşağıya" dedim" şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR: BU DURUŞUMUZDAN GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe camiasının kendisini hedef alan açıklamalarının sebebini bilmediğini ve anlayamadığını söyleyen Erden Timur, "Gerçekten hepimizin hatası oluyor. Bu camiaların gerilmemesiyle ilgili çok çaba sarf ediyoruz. 2 sene önce bir cümlem olmuştu. Sonrasında birçok kez özür de diledim. O zamandan sonra gerginliği artıracak hiçbir şey söylemedim. Birisi birine bir şey yaparsa bunun hesabını veremeyiz. Bu hassasiyeti gösteriyorsunuz. Ben Galatasaray'ın hakkını savunacağım tabii ki. En son ceza meselesine takılmışlar. Söylediğim her şey hukuka uygundu. Bilsem bunun sebebini zaten çözmeye çalışırım. İdealist insanlar her zaman cesur olur. Neler neler yapıldı. Ben Galatasaray ile ilgili vazifemi yapmak zorundayım. Hata da yapabiliriz, bunları düzeltmeye çalıştık. İnsanları bölmemeye gayret ediyoruz. Biz bugün çok farklı şekilde de konuşabilirdik. Biz hak ettiğimiz sonuca varacağız. Bu duruşumuzdan gurur duyuyorum" dedi.

"BİZ İYİYİ, DOĞRUYU İSTİYORUZ"

Camianın Konyaspor maçına kadar olan süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyleyen Timur, "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon yılı. Dayanışma ve konsantrasyon böyle zamanlarda olur. Esas dayanışma zor günde ortaya çıkar. Konyaspor maçına kadar olan süreçte Galatasaray camiasının göstereceği dirayete şahit olacak. Mayıs ayı, Galatasaray'ın yılbaşıdır. Biz gücümüzü, idealist bakış açımızdan alıyoruz. Doğruyu yapma gayretinden başka bir şey yapmıyoruz. Biz iyiyi, doğruyu istiyoruz. Şampiyonluk da bu şekilde gelecek" diye konuştu.

"YÖNETİMDE OLUP OLMAMAYA GEREK YOK"

Sportif A.Ş'deki görevinin devam ettiğini söyleyen Timur, "Biz uzun zamandır Dursun başkanımla birlikteyiz. Galatasaray'a hizmet amacıyla birlikteyiz. Ben Sportif A.Ş'deyim. Buradaki görevim devam ediyor. Yönetimde olup olmamaya gerek yok. Bizim tek amacımız şampiyonluk. Buna ulaşmak için de birlikteliğimiz devam edecek. Mayıs, Galatasaray için seçim ayı değil şampiyonluk ayıdır. Benim kararımı bu tip şeyler etkilemez" ifadelerini kullandı.