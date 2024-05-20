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Muhbir ve Erdoğan görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, telefonda görüştü.

Muhbir ve Erdoğan görüştü mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini ileterek, taziyelerini sundu.

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20 May 2024 - 19:18 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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