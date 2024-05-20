Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 17.00'de başlayan toplantıda, enflasyon, fahiş fiyatla mücadele ve kamuda tasarruf paketinde yer alan tedbirlere ilişkin, ekonomi yönetiminin, kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi'nin de görüşülmesi beklenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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Kabinede ne karar verildi?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.