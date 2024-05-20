Kabinede ne karar verildi?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 17.00'de başlayan toplantıda, enflasyon, fahiş fiyatla mücadele ve kamuda tasarruf paketinde yer alan tedbirlere ilişkin, ekonomi yönetiminin, kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi'nin de görüşülmesi beklenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.