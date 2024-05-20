O isimden Fenerbahçe’ye suç duyurusu

Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Süheyl Batum, "Başsavcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir. Bunların takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Olaylı derbinin ardından Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum ve beraberindekiler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Hulusi Belgü, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaraylı heyet tarafından Fenerbahçeli yöneticiler hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 6222 sayılı 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

"GALATASARAY ASLA SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Suç duyurusunda, "Müsabakanın tamamlanmasının ardından sahaya giren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç tarafından Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Eray Yazgan’a parmak sallayarak 'Çık buradan buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' tehditler savrulmuştur" denildi. Suç duyurusunun devamında Stat Müdürü Ali Çelikkıran’ın Fenerbahçe Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve tespit edilemeyen bir şüphelinin stat müdürünü darbettiği belirtildi. Ali Koç’un maç sonu yaptığı, "Aslında biz gerçek şampiyonun kim olduğunu, şerefsizler, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik" şeklindeki açıklamasının 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

"GEREKLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Süheyl Batum, "Dün hepimizi çok büyük üzüntüye sevk eden olaylar oldu.Galatasaray Fenerbahçe arasında bir maç yapıldı. Bu maç yıllardır yapılır kazanan olur kaybeden olur.Şampiyonluklar alınır şampiyonluklar gider bunlar önemli değil. Maçtan sonra yapılanları Galatasaray Spor Kulübü ve camiasının unutması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Sami Yen adını taşıyan statta bizim genel sekreterimizi açıkça tehdit etmiş, parmağını sallayarak 'Git buradan yoksa dayak yersin' demiş. Gitmeyen stat görevlisinin linç edilmesini izlemiş. Stat görevlisi dışarı götürülürken başka bir eski yöneticinin inanılmaz yumruklarına maruz kalmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir olgu değildir. Hiçkimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları Galatasaray’ın geleceğine ve Galatasaray'a laf söyleme cüretini kimseye vermez. Türkiye’nin en zengin insanının sadece torunu olmak Galatasaray’a bu denli ağır hakaretlerde bulunmayı haklı göstermez. Hiçkimse Galatasaray camiasına 'Hırsızlar, şerefsizler' gibi değerlendirmelerde bulunamaz. Başsavcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir. Bunların takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Galatasaray 20-30 kişiyi toplayıp stadı yani evi basılabilecek bir yer değildir. Bunu kim yaparsa yapsın, ben parama güveniyorum, ben gücüme güveniyorum diyen hiçkimsenin bunu yapamayacağını açıkça ortaya koyacağız" diye konuştu.