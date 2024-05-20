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Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek mi?

Torbacı sanarak polislerden uyuşturucu talep ederken yakalanan Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki geleceği netleşti. Dizi ekibi, Civelek'i destekleyerek rolüne devam etmesine karar verdi.

Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek mi? mask
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcısı sandığı bir polisten uyuşturucu almaya çalışırken yakalandı. Hakkında takipsizlik kararı verilen oyuncunun dizideki geleceği de netleşti.

Kızılcık Şerbeti'ne devam edecek mi?

Uyuşturucu alırken yakalanan ve ifadesinde "İlk kez uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen ünlü oyuncunun dizideki geleceği merak konusu oldu. Bu olayın yankıları sürerken, Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, senaryosu annesi Melis Civelek tarafından yazılan dizide Feyza Civelek'in rolüne devam etmesine karar verildi. Oyuncuya destek veren dizi ekibi, gerekli tedavisi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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20 May 2024 - 17:16 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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