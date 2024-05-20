20 May 2024 - 16:11 - Spor

Beşiktaş'ta yaprak dökümü

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şahabettin Önkol ve kurul üyeleri istifa etti.