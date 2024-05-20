19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla bir paylaşım yapan Samet Akaydın'dan bu paylaşımını kaldırması istendi. Paylaşımını kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.
- Spor
19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı!
Bu sezon Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer olan Samet Akaydın kadro dışı bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.