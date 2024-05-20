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Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yakınında verilen hayır yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı mask

KYK Çivril Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün yurdun yakınında verilen hayır yemeğine katıldı. Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 May 2024 - 14:50 DHA Denizli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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