Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, 14 Mayıs'ta maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Bugün, belediye binası önünde toplanan memurlara temizlik işçileri de destek verdi. İşçiler, belediye binasının önündeki yolda çöp kamyonlarını durdurarak trafiği kapadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Grup ellerinde pankartlar eşliğinde “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Belediye çalışanları kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Halay çeken ve öğle saatlerine kadar eylemini sürdüren belediye çalışanları, tekrar görevlerine döndü.