Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, 14 Mayıs'ta maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Bugün, belediye binası önünde toplanan memurlara temizlik işçileri de destek verdi. İşçiler, belediye binasının önündeki yolda çöp kamyonlarını durdurarak trafiği kapadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Grup ellerinde pankartlar eşliğinde “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Belediye çalışanları kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Halay çeken ve öğle saatlerine kadar eylemini sürdüren belediye çalışanları, tekrar görevlerine döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.