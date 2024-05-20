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Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde maaş kesintileri nedeniyle geçen hafta iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün işçilerin de katılımıyla yeniden iş bıraktı. Çöp kamyonlarını durduran işçiler, belediye binası önündeki yolu kapattı.

Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi mask
Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi
Belediye işçilerinden yol kapatma eylemi
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Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, 14 Mayıs'ta maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Bugün, belediye binası önünde toplanan memurlara temizlik işçileri de destek verdi. İşçiler, belediye binasının önündeki yolda çöp kamyonlarını durdurarak trafiği kapadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Grup ellerinde pankartlar eşliğinde “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Belediye çalışanları kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Halay çeken ve öğle saatlerine kadar eylemini sürdüren belediye çalışanları, tekrar görevlerine döndü.

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20 May 2024 - 14:34 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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