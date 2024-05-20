Bağcılar'da eğitim projesi hayata geçirildi

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binasında gerçekleştirilen lansmana Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile eşi Prof. Dr. Duygu Uçgun, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Proje Koordinatörü Peyami Safa Ortaokul Müdür Yardımcısı Emre Çelik projeyi anlatan bir sunum yaptıktan sonra açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Daha sonra proje danışmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Uçgun projenin ilk sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Uçgun, ‘Türkçenin Gücü’ başlıklı sunumunda Türkçe’nin öneminin yanı sıra diğer diller arasındaki yerine değindi. Uçgun, dil sayesinde iletişim kurulduğunu, gelecek nesillere kültürün aktarıldığını ve toplumların milletleşmesinde dilin en büyük etmen olduğunu söyledi.

Proje bugünden itibaren Bağcılar’daki bütün okullarda başlayacak.

UÇGUN: MAALESEF HER GEÇEN SENE DİLİMİZ TEHDİT ALTINDA

Projenin detaylarını anlatan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, şunları söyledi: “Bugün tüm okullarımızda ve Bağcıları’ın genelinde uygulanacak bir projenin tanıtımı için buradayız. Projemizin ismi ‘Dilimiz Kimliğimiz.’ Maalesef her geçen sene dilimiz sosyal meydanın, yurt dışında ve dünyada olan bazı gelişmelerin etkisiyle tehdit altında. Bu nedenle gençlerimizi Türk dili konusunda belli bir farkındalığa ulaştırmak amacıyla böyle bir proje yaptık. Projemizin temel amacı şu; hem sokakta hem de okullarımızda maalesef küfür ve argo giderek artan bir şekilde kullanılıyor. Bildiğiniz üzere, şiddet de dilde başlıyor. Bundan hareketle hemşerilerimizi ve öğrencilerimizi bu konuda aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nden de bir hocamızın genel danışmanlığında bu projeyi faaliyete geçiriyoruz. Bugünden sonra Bağcılar’ı her alanda olduğu gibi Türkçenin doğru kullanımı konusunda da bir ayrı yere oturtma gayretinde olacağız.”

"İNŞALLAH BAŞARILI OLACAĞIZ"

Projenin paydaşlarından bahseden Kaymakam Uçgun, “Bu projenin paydaşları olan Bağcılar Belediyesi, bize ekonomik anlamda ciddi destek veriyor. Bizim bütün projelerimize Bağcılar Belediyesi mutlaka paydaşımızdır. Okullarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da aynı zamanda en büyük paydaşımız. Bunlarla birlikte Bağcılarımızda bir farkındalık oluşturmak, küfürü ve argoyu hayatımızdan çıkarmak ve Türkçenin olabildiğince düzgün kullanımını, gelecek nesillere düzgün bir şekilde aktarılmasıyla alakalı bir çalışma yapmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah başarılı olacağız diye de umut ediyorum” dedi.

“DİLİNİ KAYBEDEN MİLLETLERİN GELECEĞİ OLMAZ”

Projenin diğer il ve ilçelere de örnek olmasını umut eden Uçgun, “Umarım çok başarılı olur, diğer ilçelere ve ülkemizin diğer illerine de örnek teşkil eder. Bizim burada çok güzel bir şekilde uygulamamız ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor ki diğer yerdeki insanlar da cesaret alsın. Bir milleti millet yapan en önemli husus dilidir. Dilini kaybeden milletlerin geleceği olmaz. Onun için dilimizi korumak, dilimizi düzgün kullanmak, düzgün konuşmak ve dilimizden argoyu, şiddet içeren öğeleri, küfrü uzaklaştırmak bizim için olmazsa olmazlardandır. Bağcılar da şiddetin, küfrün, argonun olmadığı bir ortam oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

“PROJEMİZ SÜRESİZ OLARAK UYGULANACAK”

Projenin uygulama alanlarını anlatan Uçgun, şunları ekledi: “Bu proje ile hem okullarda etkinliklerimiz hem de sempozyumlarımız olacak. Bugün ilk sunumuzu Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Uçgun hocamız yapacak. Aynı şekilde yine üniversitelerimizden farklı hocalarımızı zaman zaman getireceğiz. Yine bu proje kapsamında etkili iletişim konusunda seminerlerimiz olacak. Bu proje sadece belli bir süre boyunca uygulanmayacak, 3-5 aylık bir proje değil. Projemiz süresiz olarak uygulanacak. Dilden vazgeçemeyiz, bir milleti millet yapan en önemli unsurların başında dil geliyor.”

YILMAZ: MUHTARLARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM

Muhtarlara da büyük görev düştüğünü söyleyen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, “Okul müdürlerimize, bu projede göre alan öğretmenlerimize ve daha da önemlisi halkın sürekli içerisinde olan, halkın desteğiyle seçilen muhtarlarımıza büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Eğer muhtarlarımız bu konuda bizleri desteklerse; sadece ilçemizin değil ülkemizin de içinde bulunmuş olduğu gençlerimizin ne yazık ki dili doğru kullanma noktasında düşülen sıkıntıların giderilmesinde ülkemize büyük faydalar sağlayacak. Muhtarlarımızın büyük destek vereceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Okul müdürlerimiz bu işe inanmak zorundalar, öğretmenlerimiz zaten bu işe gönül veren arkadaşlarımız. Karşımızda duran bu pırıl pırıl öğrencilerimiz geleceğe daha emin adımlarla yürüyecekler” dedi.

“OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİLE DUYARLI YAKLAŞMASINI HEDEFLİYORUZ”

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Uçgun, ise “Proje çok güzel, emeği geçenlere kutluyorum. Dilimiz gerçekten kimliğimiz. Hepimizin aynı duyarlılıkla Türkçeye yaklaşması gerekiyor. Aynı duyarlılıkla dile sahip olması gerekiyor. Çünkü dilimiz sayesinde biz millet olduk, dilimiz sayesinde değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Projeyle öncelikle okul çağındaki çocukların dile duyarlı yaklaşmasını hedefliyoruz. Dili dikkatli, özenli ve etkili kullanmasını hedefliyoruz. Hedef kitlemiz ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri ama daha küçük yaş gruplarını, aileleri, öğretmenleri, STK’ları, esnafı kapsayan bir proje. Çünkü biz dil ile anlaşıyoruz. Birbirimizi dinlemenin, anlamının yolu dilden geçiyor. Doğru ve etkili konuşmak sadece okuldaki sorumluluğumuz değil yaşam boyu sorumluluğumuz. Öğretmenlerimiz öncelikle okullarda bu farkındalığı yaratmaya çalışacak ardından velilerle, mahalle muhtarlarıyla, STK’larla, esnafla, belediyeyle iş birliğine giderek dilin doğru kullanımı konusunda onların da var olan hassasiyeti devam ettirmelerini göz ardı edilen kısımlarda da biraz daha özenli davranmalarını sağlayacaklar. Ara ara bilgilendirme toplantıları yapacağız, seminerler düzenleyeceğiz. Zaten öğretmenlerimiz bu işin mutfağında oldukları için neyi ne şekilde yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Biz belki de köprü oluşturacağız” diye konuştu.