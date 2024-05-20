Yarının moda dünyasına yön verecekler

Başkent Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren mezunları ve Ankara ili Moda Tasarımı camiasında yarattığı dinamik hava ile moda endüstrisinin Ankara’ya bakış açısını değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün her yıl ilgi ve beğeni ile izlenen ve bir sonraki yıl merakla beklenen mezuniyet defilesi ilgi ile izlendi…

Her sene geleneksel hale gelen mezuniyet defilelerinde mezunlarımız davetli bulunan sektörünün ileri gelen girişimcileri ile tanışma ve dört yıl boyunca emek emek oluşturdukları eğitim-öğretim çıktılarını sektöre, ailelerine ve kamuoyuna sunma fırsatı yakalamıştır.

Dersin yürütücüsü, Dr. Öğr. Üyesi Pınar TÜRKDEMİR ve Öğr. Gör. Mahide ÖZCAN danışmanlığında, yarının moda dünyasına yön verecek öğrenciler “Mutasyon” temasıyla 2024 koleksiyon tasarımlarını oluşturdular.

Yine Öğr. Gör. Burak ÖZDEMİR’in eğitmenliğinde öğrenciler mezuniyet defile koreografilerini hazırlanmanın yıl boyu heyecanını yaşadılar.

Joker ajans modellerinin her zamanki muhteşem defilesi ile bir kez daha göz doldurdu.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan TURGUT, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Fikret ATEŞ, bölüm öğretim elemanlarıyla birlikte moda tasarımcılarını, moda endüstrisi temsilcilerini, öğrencilerin ailelerini ve defile seyircilerini ağırladılar.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Fikret ATEŞ “Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz çok büyük bir emek verdi. Tasarım camiasından misafirlerimizin de öğrencilerimize bu önemli günde destek vermeleri oldukça değerli” dedi.

Defilenin ardından Galeri Başkent Sergi Salonu’nda açılmış olan yıl sonu öğrenci karma sergisi, öğrencilerin geçirdiği eğitim sürecine retrospektif bir bakış niteliğinde kurgulandı.