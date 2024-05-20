Motosiklet üzerine yattı

Aksaray’da bir sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kara yolunda motosikletiyle seyreden sürücü, üzerine yattı. Yptığı tehlikeli hareketler, trafikte seyreden sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.