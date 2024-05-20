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Motosiklet üzerine yattı

Aksaray’da bir sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet üzerine yattı mask
Motosiklet üzerine yattı
Motosiklet üzerine yattı
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Aksaray’da bir sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kara yolunda motosikletiyle seyreden sürücü, üzerine yattı. Yptığı tehlikeli hareketler, trafikte seyreden sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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20 May 2024 - 14:01 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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