Volkan Demirel'den boşanma açıklaması

Volkan Demirel, sosyal medya hesabından, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerine yer verdi.