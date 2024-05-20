Hamaney açıklamasında “Anayasa'nın 131. Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mokhber Yürütme Organının başı olacak ve en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesini kolaylaştırmak için Yasama ve Yargı Organlarının başkanlarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.
- Dünya
İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından bugün 5 günlük yas ilan etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.