İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi

Hamaney açıklamasında “Anayasa'nın 131. Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mokhber Yürütme Organının başı olacak ve en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesini kolaylaştırmak için Yasama ve Yargı Organlarının başkanlarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.