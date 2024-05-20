Aysel Önder'den büyük başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda mücadele eden Aysel Önder, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Aysel Önder, elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almayı başardı.

BAKAN BAK'TAN KOTA ALAN AYSEL ÖNDER'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösteren Aysel Önder’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanıp Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almayı başaran Aysel Önder için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Japonya’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanan Milli özel sporcumuz Aysel Önder’i tebrik ediyorum. Aysel Önder, elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota almayı başararak bizlere çifte gurur yaşattı. Sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçen paydaşlara teşekkür ediyor, kendisine mücadele edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum.”