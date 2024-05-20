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Şenol Güneş’ten kütüphane ziyareti

A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Fatih Belediyesi tarafından yapılan ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti.

Şenol Güneş’ten kütüphane ziyareti mask
Şenol Güneş’ten kütüphane ziyareti
Şenol Güneş’ten kütüphane ziyareti
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A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmış olan Şenol Güneş, Fatih Merkez Kütüphanesi ve Vatan Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte kütüphaneleri gezen Güneş, gençlere sunulan bu imkanın çok kıymetli ve takdire edilesi olduğunu belirtti. Ziyareti sırasında kütüphanelerin modern yapısı ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Şenol Güneş, belediye binasının içinde bir kütüphane olmasına hayran kaldığını ifade etti. Gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak bu tür projelerin önemine dikkat çeken Güneş, üye sayısının 300 bini geçmesini de memnuniyetle karşıladı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise Türk futbol dünyasında önemli bir yeri olan Güneş'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek ziyaretinden dolayı Güneş'e teşekkür etti.

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20 May 2024 - 13:32 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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