CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız" dedi.

Samsun'a gelen Özgür Özel, Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Özel, daha sonra belediye binası önünde halka seslendi. Partisinin iyi yaptığı şeyleri konuşmanın yanı sıra eksik kalan yanları da konuşmaları ve öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak, devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak, telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak, terk edeceğiz" dedi.

PARTİLİLERE 'ANKET' MESAJI

Özel, "CHP, Samsun'daki genel durumu ile öz eleştiri yapmak durumundadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olması, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Uşak, Afyon Kastamonu kazanılmışken, Samsun kazanılmıyorsa; başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir. Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa, gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin, partiye üye olsun. Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor; benim buna enerjim var diyen, başaracağım diyen kendine güveniyorsa; kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak, kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum" diye konuştu.

'KUZEYDE VE GÜNEYDE, GÖNLÜMÜN YARISIDIR'

Özel, şöyle devam etti:

"6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağıya çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek. Bugünden tezi yok, hep birlikte çalışacağız. Samsun ve Gaziantep. Bir tanesi Atatürk'ün adını almış, Gazi unvanını verdiği kent; Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde, gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız."