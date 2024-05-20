20 May 2024 - 13:02 - Spor

Mehmet Gündüz, Altay'a ihtarname gönderdi

Altay'da TFF 2. Lig'e düşme sonrasında kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında altyapıdan yetişen Mehmet Gündüz'ün de bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, kaleci Mustafa Çalışkan, stoper Sefa Özdemir ve sağ bek Salih Sarıkaya gibi isimlerin de Mehmet gibi alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu belirtildi.