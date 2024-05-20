Orta sahada ve kanatlarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu oynadığı 26 maçın 18'inde ilk 11'de şans buldu. 1'inci Lig'de 2023-24 sezonunda toplam 1641 dakika oyunda kalan Mehmet skora katkı sağlayamadı. Genç krampon, 2022-23'te 19 maçta oynayıp gol sevinci yaşayamamıştı. Mehmet alacakları ödenmezse 2025'te sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak.
- Spor
Mehmet Gündüz, Altay'a ihtarname gönderdi
Altay'da TFF 2. Lig'e düşme sonrasında kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında altyapıdan yetişen Mehmet Gündüz'ün de bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, kaleci Mustafa Çalışkan, stoper Sefa Özdemir ve sağ bek Salih Sarıkaya gibi isimlerin de Mehmet gibi alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.