El Molino binasında Türk Kahvesi Günü etkinliği gerçekleştirildi

Tarihi El Molino binasında düzenlenen Türk Kahvesi Günü etkinliği, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arjantin Ulusal Kongresi Parlamenter Diplomasi Direktörlüğü işbirliğiyle gerçekleşti ve büyük ilgi gördü. 300'den fazla katılımcının katıldığı etkinlik, UNESCO tarafından 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras olarak ilan edilen ünlü Türk kahvesini tanıma ve tadına bakma fırsatı sundu. Ayrıca katılımcılar, tarihi El Molino binasını keşfetme şansını da yakaladılar.

Etkinliğe, Türkiye’nin Arjantin Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak ve milletvekilleri Florencia de Sensi, Oscar Zago, María Cecilia Ibáñez, Sergio Eduardo Capozzi ve Celile María Campitelli konuşma yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Aydın Bayat, Parlamenter Diplomasi Müdürü Luciana Termine ve Kültür Müdürü Andrea Barbieri katıldı. Etkinlikte konuşan T.C. Buenos Aires Büyükelçisi S. Ömür Budak, Türk kahvesinin kültürel önemi ve iki ülke insanları arasında dostluğu pekiştirmedeki değerine vurgu yaptı. Milletvekili Florencia de Sensi ise “Türk kültürüne gerçekten hayranım. UNESCO’nun Türk kahvesini Somut Olmayan Kültürel Miras ilan etmesinin bir nedeni olduğunu da anlıyorum. Bu girişiminiz için sizi gerçekten kutluyorum ve yıl boyunca bu tür etkinliklerin devam etmesini umuyorum” dedi. Arjantin Ulusal Kongresi, Parlamenter Diplomasi ve Uluslararası İş birliği Direktörü Luciana Termine, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Büyükelçiliği ile birlikte bu muhteşem Türk kahvesi günü etkinliğini düzenliyoruz. Bu tarihi mekânın kapılarını açarak insanların dört gözle beklediği bu muhteşem etkinliği gerçekleştirebilmiş olmak bizim için büyük bir onurdur ve ayrıca gerçek şu ki muazzam bir etki yarattık. Türkiye’nin gelenek ve göreneklerini tanımak, kahvesini tanımak bir ayrıcalık. Bu nedenle, bu etkinliği düzenlemek bizim için gerçekten büyük bir mutluluk ve umarız daha pek çok etkinliğin başlangıcı olur” diye konuştu.

Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Aydın Bayat ise “Bu tür etkinlikler, Türk kültürünü ve geleneklerini Arjantin halkına tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor. Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda derin bir kültürel mirası ve dostluğu temsil ediyor. Bugün burada bulunmak ve bu mirası Arjantinli dostlarımızla paylaşmak bizim için büyük bir onur” dedi.

Gün boyu devam eden etkinlikte katılımcılar, Türk kahvesinin tarihi ve hazırlanışını öğrenirken, aynı zamanda El Molino’nun eşsiz atmosferinde keyifli anlar yaşadılar.