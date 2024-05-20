Terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs’ta, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve idil ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 39’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.