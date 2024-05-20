- Asayiş

Park halindeki midibüs, 9 araca çarptı

Siirt'te park halinde duran bir midibüs, yokuş aşağı kayarak park halindeki dokuz araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Park halindeki midibüs, 9 araca çarptı mask
Park halindeki midibüs, 9 araca çarptı
Park halindeki midibüs, 9 araca çarptı
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Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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20 May 2024 - 12:22 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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