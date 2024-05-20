Park halindeki midibüs, 9 araca çarptı

Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.