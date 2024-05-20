Galatasaraylıların moralleri bozuldu

Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. RAMS Park'ta kendi taraftarının önünde 21'inci dakikada Djiku'nun atılmasıyla 10 kişilik rakibine karşı varlık gösteremeyen Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut çekemedi. 71'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle yıkılan sarı-kırmızılılar, her ne kadar şampiyonluk yarışında son hafta öncesinde hala büyük bir avantaja sahip olsa da, takım oyun olarak hiç umut vermemesi ve rakip kaleye isabetli şut dahi çekememesiyle hem taraftarının hem de camianın tepkisini çekti.

KUTLAMALAR İPTAL OLDU

Beraberliğin dahi şampiyonluk için yeterli olduğu maçta ezeli rakibine kaybeden Galatasaray'ın stattaki kutlama planları da iptal oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin saha zeminine inmesi, Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açması da camiada tepkiyle karşılandı.

18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Sarı-kırmızılılar, iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu sezon derbiye kadar taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Galatasaray, derbi mağlubiyetinin yanı sıra iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan Galatasaray, sahaya girenler için yaşanan arbede sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, RAMS Park'ta yaşanan olayların peşini bırakmayacağının altını çiziyor.

GÖZLER KONYA'DA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin gözleriyse Konyaspor maçına çevrildi. Ligin 38'inci ve son haftasında Konya deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray'da futbolcular, derbideki kötü oyun ve sonucu unutturmak için ekstra bir motivasyonla zemine ayak basacak. Sarı-kırmızılılara bir puan yetse de işi riske atmak istemeyen Okan Buruk'un galibiyet için takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Konyaspor'a kümede kalmak için bir puanın yetmesi de Galatasaray'ın elini kuvvetlendiriyor.