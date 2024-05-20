Rusya Devlet Başkanı Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin başına gelen yıkıcı trajedi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ülkenizin diğer bazı önde gelen devlet liderlerinin hayatlarına mal olan uçak kazası dolayısıyla en derin taziyelerimizi kabul buyurunuz. İbrahim Reisi, hayatını anavatanının hizmetine adamış seçkin bir siyasetçiydi. Yurttaşlarının haklı saygısına ve ülkesinin ötesinde yüksek itibara sahipti. Rusya'nın gerçek bir dostu olarak, ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuş ve bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etmiştir.”
- Dünya
Putin’den İran’a başsağlığı mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için başsağlığı mesajı yolladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.