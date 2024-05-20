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Bakan Fidan'dan İran için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı paylaştı.

Bakan Fidan'dan İran için başsağlığı mesajı mask
Bakan Fidan'dan İran için başsağlığı mesajı
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Bakan Fidan, " İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Dost ve kardeş İran halkının derin acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu kritik dönemde kendisiyle yakın mesai yapma fırsatı bulduğum Abdullahiyan’ın ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik katkılarını hayırla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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20 May 2024 - 11:26 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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