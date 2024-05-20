ODTÜ'de rektörlüğün iptal ettiği konsere Mezunlar Derneği'nden itiraz

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları Dönem Sorumlusu Cenk Güray tarafından açıklamada, “ODTÜ Rektörlüğü'nün ODTÜ Öğrenci Toplulukları ve özelde ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu nezdindeki baskıcı tutumunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramının ruhu ile ortaya çıkardığı derin çelişki doğrultusunda kınıyor, ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'ndaki öğrencilerimizin ve bu topluluğun mezunlar ailesinin Anadolu kültürüne değer katan çalışmalarını Cumhuriyet'in işaret ettiği idealler doğrultusunda gerçekleştirme azminin güçlenerek devam edeceğini işaret etmek istiyoruz” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.