KİRADA YÜZDE 25 SINIRI KALKIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Kiralarda yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesi için bir neden görmüyorum. Devam etmesi yönünde bir çalışma da yok.” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'de katıldığı programda ekonomik gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek bir soru üzerine Kira artışlarında yüzde 25’lik sınırın davam etmesi için bir neden görmediğini bu konuda bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Mehmet Şimşek şöyle konuştu” Her şeyden önce ekonomide bir yeniden dengelenme sürecine girdik. Yani iç talebin aşırı artışı nedeniyle bir takım makro ekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi orada bir yumuşama var. Net ihracatın etkisi ekonomide olumluya dönmeye başladı. Yani büyümede kompozisyon değişiyor, büyümede bir dengelenme var. Bu da beraberinde ortaya çıkan dengesizlikleri gideriyor. En önemli dengesizliklerden bir tanesi cari açık. Geçen sene mayıs ayında 57 milyar dolar civarındaydı. Büyük bir açık. Bu sene bu açık mayıs ayı itibarıyla 30 milyar doların altına düşmüş olacak. Dolayısıyla çok ciddi bir iyileşme var. Yani Türkiye'nin dış açığında yarı yarıya düşüş var. Önemli dengesizliklerden bir tanesi bu çerçevede giderilmiş oldu.

Geçen sene mayıs sonu itibarıyla piyasa değerlendirmelerine bakarsanız, özellikle depremin etkisiyle bütçe açığının milli gelire oran olarak yüzde beldi 9-10'ları bulabileceği öngörülüyordu piyasalar tarafından. Biz bunu geçen sene yüzde 5,2'de tuttuk. Bu da önemli bir dengesizlik ve deprem hariç bütçe açığı milli gelire oran olarak sadece yüzde 1,6 bu da önemli. Dolayısıyla temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor.”