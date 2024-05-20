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Fırın sahibini darp etti

Adana’da motosikletli kurye Mertcan I., (26) tartıştığı fırın sahibi Servet K.’yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından Mertcan A. fırın çalışanları tarafından dövülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Fırın sahibini darp etti mask
Fırın sahibini darp etti
Fırın sahibini darp etti
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Adana Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı’ndaki bir fırında meydana geldi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı bulunan motosikletli kurye Mertcan I. fırında çalışan, ismi açıklanmayan başka bir kurye ile tartıştı. Fırın sahibi Servet K. araya girerek tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Mertcan I., bir süre sonra elinde tabancayla geri dönüp, Servet K.’ye ateş etti. Sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurulan Servet K. yaralandı. Saldırının ardından fırın çalışanları kurye Mertcan I.’yı tekme ve yumrukla dakikalarca dövdü. Bu sırada motosikletinin üzerinde olaya tepki gösteren başka bir kurye de darbedilerek motosikletten düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Servet K. ve Mertcan I.'yı çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Mertcan’ın A.’nın darbedildiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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20 May 2024 - 10:52 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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