Demirel çifti boşanıyor

Volkan Demirel hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Eylül 2010'da evlenen çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.