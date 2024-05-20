Demirel çifti boşanıyor

Volkan Demirel hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Eylül 2010'da evlenen çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu belirtildi.