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İHA, gökyüzünde ayyıldız çizdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter enkazını tespit eden Akıncı İHA, İran'daki görevinden döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.

İHA, gökyüzünde ayyıldız çizdi mask
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından Türkiye tarafından arama faaliyetlerinde görevlendirilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti. İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp, yurda dönmen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.

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20 May 2024 - 10:32 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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