Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Çağlar Söyüncü'nün golüyle derbide 1-0 galip gelen Fenerbahçe'den, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir gönderme geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından, gün ve ayın Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i işaret ederek "19.05 hediyesi" ifadesiyle ve Galatasaray'ı etiketleyerek yapılan paylaşım büyük ilgi gördü.