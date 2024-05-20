20 May 2024 - 10:16- Spor G:

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'a imalı bir "19.05" göndermesi yaptı. Sosyal medyadaki bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım mask

Çağlar Söyüncü'nün golüyle derbide 1-0 galip gelen Fenerbahçe'den, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir gönderme geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından, gün ve ayın Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i işaret ederek "19.05 hediyesi" ifadesiyle ve Galatasaray'ı etiketleyerek yapılan paylaşım büyük ilgi gördü.

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20 May 2024 - 10:16 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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