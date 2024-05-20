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Makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücülerin birbirlerine yol vermemek için inatlaştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması
Makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması
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Başakşehir'de TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde yaşandı.TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Zaman zaman tehlikeli manevralar yapan araçlardan hafif ticari aracın sürücüsü bir ara emniyet şeridine geçerek, aracını otomobilin önüne kırdı. Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti. Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyolda hızla ilerleyen araçlar, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için manevralar yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan üç sürücünün tehlikeli manevraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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20 May 2024 - 10:13 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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