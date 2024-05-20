Makas atan sürücülerin tehlikeli inatlaşması

Başakşehir'de TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde yaşandı.TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Zaman zaman tehlikeli manevralar yapan araçlardan hafif ticari aracın sürücüsü bir ara emniyet şeridine geçerek, aracını otomobilin önüne kırdı. Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti. Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otoyolda hızla ilerleyen araçlar, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için manevralar yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan üç sürücünün tehlikeli manevraları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.