Arda Güler derbiye sessiz kalmadı!

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Fenerbahçe'nin paylaştığı maç sonu görseline yorum yaptı.
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yenerek derbiden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Arda Güler, dev derbiye kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.