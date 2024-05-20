Gürer: “Banka faizindeki artış tefeciye yaradı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin kredi alarak üretim yaptığını ve borcu olmayan çiftçinin kalmadığını belirterek, “Bankalara ve şahıslara toplamda 700 milyar lira civarında çiftçinin borcu var. Artan faizler çiftçiyi düşündürüyor. Banka kredisi kullanan çiftçilerin %59'u tek banka, %26'sı iki banka, %8'i ise üç bankadan kredi alarak çalışmaktadır. Doğal olarak çiftçiler artan faizlerden direkt etkileniyorlar. Bankalardan kredi kullanan çiftçilerin %67'si traktör alımı için bu krediyi çekmiş. Şu anda çiftçilik yapanlar borçlanmadan çiftçilik yapmak mümkün değil. Kredi faizlerinin artması da çiftçiyi doğrudan etkiliyor ve aldıkları dönemdeki serbest faizle bugünkü uygulanan faiz arasındaki her fark, çiftçinin mağduriyetini katlıyor.” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ, “TEFECİDEN PARA ALDIM”

Üretici, “Kredi faizlerinin artması bizi etkiliyor. Zirai kredi almıştım. Ben Nisan ayı içinde vadesi geldi, yatırdım. Faizlerden dolayı tekrar çekemedim. Yani aracıdan(tefeci)para almak zorunda kaldım. Banka kredisinin faizi daha yüksek olduğu için aracıdan almak zorunda kaldım.” dedi.

Gürer, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin de şu anda faizi yüksek. Esnaf Kefalet Kooperatifinin de faizi artıyor. Her faiz artışı çiftçiyi doğrudan etkiliyor. Çiftçi borcunu ödemediği zaman, faiz artışından dolayı icralık da oluyor. Şu andaki faiz artışlarından hem çiftçi hem esnaf doğrudan etkileniyor.” dedi.

TEFECİ Mİ? BANKA MI?

Faizciden para aldığını belirten üretici, “En çok para şu an işçiye lazım. İşçi çavuşları para almadan tarlaya girmiyor, mecburen nakit para vermek lazım. Bizde de nakit para hasat döneminde olur, 4-5 ay sonra olur. Mecburen aracıdan faizli para alıyoruz. bankadan daha az faizi .tefecinin eline düşmüş durumdayız. Mecbur yani, tefeciye düşmek zorundasın. Çavuş para almadan tarlaya girmiyor, işçi çalıştırmak zorundayız. Şu anda ekim yapıldığı dönemde işçi ücretleri peşin ödeniyor. İşçi tarlaya girmek için önce parayı istiyor. Biz çaresiz, şimdi ne yapacağımızı şaşırdık.” diye konuştu.