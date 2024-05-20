Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.