20 May 2024 - 09:46 - Dünya

Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.