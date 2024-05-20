- Dünya

Geçici iskeleden Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor

Gazze Şeridi'ne kurulan geçici iskele aracılığıyla insani yardımlar devam ediyor.

Geçici iskeleden Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor mask
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze kıyılarına ABD tarafından kurulan geçici iskeleden yardımların devam ettiğini duyurdu. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından organize edilen yardımlara ilişkin açıklamasında, “CENTCOM personeli Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda USAID'e destek vermeye devam etmektedir” dedi.

# Gazze, ıskele yardım, Destek, Yardım, ABD

20 May 2024 - 09:33 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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