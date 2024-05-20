Geçici iskeleden Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze kıyılarına ABD tarafından kurulan geçici iskeleden yardımların devam ettiğini duyurdu. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından organize edilen yardımlara ilişkin açıklamasında, “CENTCOM personeli Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda USAID'e destek vermeye devam etmektedir” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.