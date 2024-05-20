Geçici iskeleden Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze kıyılarına ABD tarafından kurulan geçici iskeleden yardımların devam ettiğini duyurdu. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından organize edilen yardımlara ilişkin açıklamasında, “CENTCOM personeli Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda USAID'e destek vermeye devam etmektedir” dedi.