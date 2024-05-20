Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki başkanın da gerçek kimliğini, niyetini, kişiliğini ve dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Onun da uykusu kaçmasın. Arzu ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalında çıkmaya hazırım. Bu ucuz kabadayılıkları geçsin. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Galibiyet kadar olmasa da bu haberi aldığım için çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Ama en kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun. Sayın Dursun Özbek önümüzdeki 5 gün içerisinde bizi çağırsın, biz hazırız” dedi.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırılırken, sarı-lacivertli kafile daha sonra RAMS Park Stadyumu’ndan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesini, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Takımın tesislere girmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“6 DERBİNİN 4'NÜ KAZANDIK, SİSTEMİ YENEMEDİK”

Fenerbahçe başkanı Ali Koç maç sonrasında Can Bartu Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Koç, sistemi yenemediklerine değinerek “Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler ve karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen, bu atmosferde böyle bir hakeme rağmen 1-0 ile ayrılarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldu. Allah onlardan razı olsun. Hocamızdan, malzemecimize, en genç altyapı oyuncumuzdan, kaptanımıza herkese tüm milyonlar adına teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. 1 beraberlik 1 de mağlubiyetimiz var ama sistemi yenemedik. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, merak etmesinler sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil, pek çok kulüp istiyor. Bir avuç kulüp, 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya bizlere, az kaldı çünkü sistem bu şekilde gidemez. Bugün niye süper kupaya yabancı hakem istediğimizi bu şartlarla çıkmak istemediğimize sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızın bence en güzel özeti bu maçla resmi bir şekilde tescil edilmiştir'” dedi.

“GERÇEK ŞAMPİYONUN KİM OLDUĞUNU ŞEREFSİZLERE, HAYSİYETSİZLERE, HIRSIZLARA VE ALÇAKLARA GÖSTERDİK”

Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdiklerini ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına, 7’den 70' e herkese özellikle de çocuklarımıza bu galibiyetimiz armağan olsun. Aslında bu sadece derbi galibiyeti bir taraftan bakarsanız. Diğer taraftan bakarsanız da derbi galibiyetinden çok daha büyük bir galibiyet. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık. Aslında biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara ve alçaklara gösterdik. Bunun için takımımıza canı gönülden teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

“HAFTALARDIR SARI KART GÖRMÜYORLAR”

Derbide yaptıkları 10 faulün cezasının 6 sarı ve 1 kırmızı kart olmasına sitem eden Koç, “Bu 90 dakikada şöyle faullere baktığımız zaman sadece bu maç için söylüyorum ama medyadaki arkadaşlarımıza rica ediyorum. Son 60 veya 80 faule bakın. Toplam faullere, sarı kartlara, kırmızı kartlara ve bunları alırken kaç faul yapılmış onlara bakın. Olağanüstü bir tablo ortaya çıkıyor. Sadece maç özelinde biz 10 faul yapmışız. 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart almışız. Rakibimiz 18 faul yapmış ve 4 sarı kart almış. Haftalardır sarı kart görmüyorlar. Yanılmıyorsam son 60 faulde bu maç öncesinde sarı kartları bile yoktu. Bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Tam kadro gelemedik ama ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarımız sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz” dedi.

“BİR BÜTÜN OLDUĞUMUZ ZAMAN BU BATAKLIK KURUYACAK”

Ali Koç konuşmasının devamında ancak bir bütün olursak bu bataklığı kurutabiliriz diyerek “2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul çağrısından sonra artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Huzurlarınızda bir kez daha bu mücadelemize inanan taraftarlarımıza 30 bin kişi gelen kongrelerimize teşekkür ediyorum. Ancak bir ve bütün olduğumuz zaman bu bataklığı hep beraber kurtulabiliriz. Bir de enteresan bir noktaya değinmek istiyorum. Bir takımı şampiyon yapmak için bazı takımları düşürüp, bazı takımları ligde tutmak için kurgulamış olduğunuz dizayn ve tiyatro, Türk futbolunda ligimizin tüm yayın gelirlerini altüst etmiştir. Ben böylesine en son Haluk Ulusoy döneminde Denizlispor maçıyla biten o rezil sezonda görmüştüm” yorumlarında bulundu.

“BU UCUZ KABADAYILIKLARI GEÇSİN”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları üzerine cevap veren Ali Koç şu yorumlarda bulundu: “Bana meydan mı okuyor? Beni düelloya mı çağırıyor? İki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki başkanın da gerçek kimliğini, niyetini, kişiliğini ve dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Onun da uykusu kaçmasın. Arzu ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalında çıkmaya hazırım. Bu ucuz kabadayılıkları geçsin. İki senedir biz bas bas bağırıyoruz. Ondan bundan atıp tutmayın, kinayeli konuşmayın. Zaten dikkat edin sadece Fenerbahçe’ye değil, son derece alaycı, kibirli ve kinayeli konuşmalar yapar. Biz neysek oyuz. Bir gün öyle, bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Galibiyet kadar olmasa da bu haberi aldığım için çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Ama en kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun. Sayın Dursun Özbek bizi istediğimiz mecrada önümüzdeki 5 gün içerisinde bizi çağırsın, biz hazırız.”

“BİZ ORAYA HATIRA İÇİN ÇIKTIK”

Maç sonrası yaşanan gerginlik ile ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bir Galatasaraylı yönetici benim elimi ısırabilir mi? Saygı, çift taraflı bir müessesedir. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, hiç rakiplerimizin ilgilendirmeyen bir basın toplantısı ya da bir sponsorluk etkinliğinde durup dururken laf ederseniz o zaman bu muameleyi kabul etmek zorundasınız. Biz oraya kimseyi saygısızlık yapmaya çıkmadık. Biz oraya bir hatıra için çıktık. Bizi engellemeye çalışanları da yoldan çektik bu kadar basit. Biri beni ısırdıysa da herhalde çok hafif ısırmıştır da hissetmedim. Ama şunu söylemek istiyorum, saygı çift taraflı bir müessesedir. Şimdi normal şartlarda matematiksel olarak olası bir durum ama Türkiye Lig’i normal şartlarda değil. Allah bilir kimi atayacaklar, ne kurgular yapacaklar haftaya. İnanacağız, 96 puan aldık. Fenerbahçe tarihin en yüksek puanı. İnşallah haftaya da 3 puan alırsak 99 puan olacak. Ama dediğim gibi sistemi yenemedik. Orada tökezlerlerse de gerçi sistemin buna müsaade edeceğini hiç ama hiç sanmıyorum. Biz çıkacağız ve 3 puanımızı alacağız. Ondan sonrası ne olur Allah bilir. Allah'tan ümit kesilmez” ifadelerinde bulundu.

“TRABZON'DAKİ TAMAMEN PLANLI VE SİSTEMATİKTİ”

Trabzonspor maçının sonrasında oluşan gerginlik hakkında da konuşan Koç, “Trabzon'daki tamamen planlı ve sistematikti, polis bile yoktu. Benim oyuncularım tribüne doğru giderken kaç tane polis olduğunu gördünüz. İstanbul Emniyetini tebrik ederim. Spor şubeyi tebrik etmek lazım işlerini iyi yaptıkları için. Bir tanesi var ben sık sık gündeme getiriyorum. Onun da gerçek yüzü az kaldı ortaya çıkmasına. En azından kendi camiası gördü. Böyle olmamalı dedi bir cümle. 15 dakika benim oyuncularıma nasıl ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Şimdi buradaki olay küçük itiş kakış çıkıyor, düelloya çağırıyor. Artık çağırdı düelloyu, yapmak zorunda. Kaçmak yok. Onun da seçimi var, benim de seçimim var. Er meydanına bekliyoruz. Ama düşünün orada bizim oyuncularımız linç edildi. Bizim oyuncularımıza 4-5 oyuncuya 5-6 maç ceza vermek üzerine kurgulandı sistem. Orada hiçbir şey demeyeceksin, ondan sonra da buraya geleceksin biz haklı sevincimizi kutlamak istediğimizde de burada 3-4 tane münasebetsiz bizi engellemeye çalıştığında ortaya çıkan arbede için devleti göreve çağıracaksın. Hadi oradan derler adama” şeklinde konuştu.

“MERT HAKAN KAPTANLIĞINI YAPTI”

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında gelen soruyu cevaplayan Ali Koç konuyla ilgili ise şöyle cevap verdi:

“Mert Hakan kaptanlığını yaptı. 3 kaptanımızdan biridir. Mert Hakan’ın bugün sahada sergilemiş olduğu liderlikle ilgili benim hiçbir sıkıntım yok. Ne tepki gördüğünü bilmiyorum. Televizyondan bir yere kadar görüyorsunuz. Bazen sesi kesiyorlar tezahüratlarda” dedi.

“KIRMIZI KART POZİSYONUNA OLAĞANÜSTÜ KIZDIM AMA ŞAŞIRMADIM”

Bugünün tarihine dikkat çeken Ali Koç maçı kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, “Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama şaşırmadım. Bu kadar erken olmasını da beklemiyordum. Böyle atılacaksa Barış Alper Yılmaz 3 kere atılmalıydı. Başka oyuncular da atılmalıydı. Ama sadece bu maçın özelinde değil arkadaşlar. Siz kızmayın bunu söylediğim için ama anlık veya günlük işlere bakıyorsunuz. Gidin istatistikleri çıkarın, faul pozisyonlarına bakın. Ne faul pozisyonları var sezon içinde kırmız değil kıpkırmızı kart olacak fakat kart bile çıkmıyor. Sistem böyle işliyor. Bugün mesela VAR'a çağıramaz ikinci sarı kartı alacağı için, top ayağına değmiyor çocuğun. Ama bu sefer Allah yanımızda oldu çocuklar olağanüstü bir karakter sergilediler. Burada eminim hazırlanan pek çok koreografi yapılmadan çöpe gidecek. Bir de tesadüfen 19.05’miş bugün. O da olmadı. Onun için neresinden bakarsanız bakın mutluyuz. Aslında tek bir derbi maçı, evet Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını sürdürme maçıydı. Ama artık birikti hepimizde. Bu sistemden bıktı insanlar. İnşallah tez zamanda Türkiye futbolu daha önü açılır” diyerek sözlerini noktaladı.

SELAHATTİN BAKİ: BUGÜN RAKİBİMİZLE ARADAKİ FARKI BÜTÜN TÜRKİYE GÖRDÜ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise 81 dakika boyunca 10 kişi oynadıklarına dikkat çekerek, “Takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Dünya derbisi dediğimiz bir derbide çıkıp 81 dakika boyunca 10 kişi oynadık. Rakibimize kendi evinde şut fırsatı dahi vermedik. Bu herhangi bir derbi galibiyeti gibi değil, birçoğundan daha önemli ve çok daha ötesiydi. Çünkü son yıllarda gerek başkanımızın, gerek yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu bir argüman vardı. Fenerbahçe'ye karşı kurulan kutsal ittifak. Medya ayağı var, MHK ayağı var, federasyon ayağı, hatta devletin bazı birimlerin ayağı var. Bunların hepsini dile getirmiştik zaman zaman. İtile kakıla buralara getirilen rakibimiz ile er meydanına çıktığımız zaman bugün rakibimizle aradaki farkı bütün Türkiye gördü. Dolayısıyla bugünkü galibiyet ve bizim ortaya koyduğumuz argümanları da son derece güçlendirdi. Onun için takımımıza, teknik direktörümüze ve muhteşem deplasman tribününe de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“GALATASARAY VE BÜTÜN FENERBAHÇE DÜŞMANLARINI YENDİK”

Maç içerisindeki faullere dikkat çeken Selahattin Baki, "Bu maçın 19 Mayıs'ta da kazanılması bizim için çok anlamlı. Bu bütün Fenerbahçelilere ve hocamıza armağan olsun. Maçı tabii ki kazandık diye hakemi unutacak değiliz. Maçın ilk başlarında gerek Szymanski'ye, gerek Ferdi Kadıoğlu'na yapılan fauller malumunuz kart dahil çıkmadı. Daha sonra son derece ucuz bir pozisyonda 21’inci dakika Fenerbahçe’miz 10 kişi kaldı. Tabir yerindeyse hem Galatasaray'ı hem de bütün Fenerbahçe düşmanlarını, hem de hakemi yendik” dedi.

“FENERBAHÇE'YE YAŞATMADIĞI TRAVMA KALMADI”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında da yorumlarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, şu şekilde konuştu: “Bir sözümü de Mehmet Büyükekşi’ye söylemek istiyorum. Son yıllarda ciddi anlamda korku filmi gibi bir yönetim sergiliyor. Fenerbahçe'ye yaşatmadığı travma kalmadı. Verdiği kararlar ve atadığı hakemlerle Riyad skandalından sonra hala görevde kalması zaten bambaşka yorumlanması gereken bir olay. Bu kadar skandala ve kötülüğe rağmen hala ortaya çıkıp iki tane cümle kurmadı. Bir atasözü vardır bilenler bilir, ‘vurdumduymazı sopayla dürtmüşler bu tıkırtı nereden geliyor’ demiş. Tamamı ile böyle bir yönetim gösteriyor. Kendisi duruşsuz, vurdumduymaz bir başkan.”

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Başkan Ali Koç ile yaşadıkları tartışma ile alakalı açıklamalarda bulunan Baki olayla ilgili ise, “Sayın başkanımızla yaşanan 5 saniyelik bir tartışma, Türkiye gündemine oturmuş. Burada başkanımın önünde açıklamak isterim. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortalığın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle de sadece beni uyardı. Dedi ki, ‘Ben senin huyunu, suyunu biliyorum. 14 kere disipline sevk edildin, 3 kere de savcılığa gittin. Ne olursa olsun bir tek sen bir şey yapmayacaksın’ dedi. Ben de kendisinin sağ elinde kan gördüm. Nasıl olduğunu hala bilmiyorum, hala sormadım kendisine. Ve başkanımıza doğru hamle yapan birisini gördüm. ‘Ben seni uyarmadım mı? Dedi. Bende ‘Başkanım bula bula beni mi buldun?’ dedim. Yani olay bu. Bunlar kulüpler içerisinde çok olan şeylerdir. Teknik direktör ve futbolcu arasında da olur. Onun için bizim üzerimizden gündem yapmayı bıraksınlar. Biz gidip de siyasetçilerden makas aldırmıyoruz. yanağımızı okşatmıyoruz. Başkanımızla yaşadığım 3 saniye bir şey. Fenerbahçe çok büyük. Bu derbi genleri bugün bir kere daha ortaya çıktı. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun. Bugün mucizenin kapısı açıldı belki. Çünkü bu evrenin, bu yaşamın bize böyle bir şampiyonluk borcu var. İnşallah haftaya tahsil ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.