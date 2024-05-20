20 May 2024 - 05:28- Dünya G:

İran Kızılayı: Reisi'ye Ait Helikopter Bulundu

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından , İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopterin bulunduğunu açıkladı. Helikopterin kazadan 2 kilometre ötede tespit edildiği bildirildi.

İran Kızılayı: Reisi'ye Ait Helikopter Bulundu mask

İran Kızılayı yetkilileri, " Reisi'ye ait helikopter bulundu. 2 kilometre ötede görüyoruz," şeklinde açıklamada bulundu. Durumun ciddiyetine dikkat çeken yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine doğru yola çıktığını ve durumun çok kötü olduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri, helikoptere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitleri sonucunda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

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20 May 2024 - 05:28 - Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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