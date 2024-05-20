İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü ?

İran Kızılayı yetkilileri, " Reisi'ye ait helikopter bulundu. 2 kilometre ötede görüyoruz," şeklinde açıklamada bulundu. Durumun ciddiyetine dikkat çeken yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine doğru yola çıktığını ve durumun çok kötü olduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri, helikoptere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitleri sonucunda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.