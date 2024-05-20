İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü ?

İran Kızılayı yetkilileri, " Reisi'ye ait helikopter bulundu. 2 kilometre ötede görüyoruz," şeklinde açıklamada bulundu. Durumun ciddiyetine dikkat çeken yetkililer, sağlık ekiplerinin olay yerine doğru yola çıktığını ve durumun çok kötü olduğunu belirtti. Kurtarma ekipleri, helikoptere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitleri sonucunda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.