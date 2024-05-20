Isı kaynağı tespit edilen yere ekip gönderildi

İran Kızılayı yetkilileri, Bayraktar AKINCI İHA tarafından tespit edilen bölgeye 65 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini açıkladı.
İran Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI’nın tespit ettiği bölgeye 65 kişilik bir ekip gönderildi. Kurtarma ekiplerimizden hayırlı haberler bekliyoruz," ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.