Isı kaynağı tespit edilen yere ekip gönderildi

İran Kızılayı yetkilileri, Bayraktar AKINCI İHA tarafından tespit edilen bölgeye 65 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini açıkladı.

İran Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI’nın tespit ettiği bölgeye 65 kişilik bir ekip gönderildi. Kurtarma ekiplerimizden hayırlı haberler bekliyoruz," ifadelerine yer verildi.